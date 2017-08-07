У серпні в Україні подешевшають продукти – експерти

11:45, 07 серпня 2017
Агро
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Підвищення цін варто очікувати лише на молочну продукцію.

Ілюстрація / REUTERS

Цього місяця в Україні очікується зниження цін на продукти харчування, пише ТСН.

Експерти зазначають, що вже в середині місяця на 15-20% подешевшають овочі та яблука у зв’язку із сезонним збільшенням пропозиції ринку. Також вже почали дешевшати помідори.

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Крім того, експерти прогнозують зниження цін на м’ясо -вже наприкінці серпня очікують зниження вартості свинини до 5%.

Молочна продукція цього місяця навпаки - подоржає. До кінця місяця, як прогнозують експерти Українського клубу аграрного бізнесу, середня вартість молока зросте на 3-5%.

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