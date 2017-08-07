Україна минулого року збільшила експорт борошна на 21%

За підсумками 2016 року на зовнішні ринки було поставлено 370 тисяч тонн української борошна, що на 21% більше, ніж за підсумками 2015 року (305 тисяч тонн), повідомила прес-служба агентства "АПК-Інформ".

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Згідно з повідомленням, у 2016 році продукція експортувалася в 88 країн світу, тоді як роком раніше - у 71 країну. Також наголошується, що постачання більше 1 тисячі тонн у 2016 році були здійснені в 30 країн, проти 22 країн роком раніше. При цьому якщо в 2015 році на ТОП-10 країн – імпортерів припадало 90% поставок, то за підсумками 2016 року – вже 81%.

"АПК-Інформ" відзначає, що одним з найбільш перспективних регіонів щодо експорту борошна є Африка. Обсяг поставок в цей регіон у 2016 році збільшився майже в 5 разів - на 47 тисяч тонн в абсолютному вираженні. Закупівлі української борошна наростили такі країни, як Лівія, Сомалі, Панама, ОАЕ, Ангола.

Як повідомляв УНІАН, станом на 3 серпня 2017 року аграрії поставили на зовнішні ринки 3,8 тисячі тонн пшеничного борошна.