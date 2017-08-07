Україна збільшила експорт цукру в 6 разів

Українські виробники з початку 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 - серпень 2017) поставили на зовнішні ринки 751 тисячу тонн цукру, що у 6 разів перевищує обсяг експорту в 2015-2016 маркетинговому періоді, повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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"Хоча маркетинговий рік ще не закінчився, вітчизняні цукровари вже збільшили постачання на зовнішні ринки майже в 6 разів у порівнянні з минулим МР (132,2 тисячі тонн у 2015-2016 МР) і це велика перемога виробників, які зуміли вийти на зовсім нові і незнайомі ринки і реалізувати свою продукцію по всьому світу", - цитує прес-служба керівника аналітичного відділу асоціації Руслану Бутило.

Згідно з повідомленням, за липень було експортовано 13,3 тисячі тонн цукру. Основні поставки здійснювалися до Таджикистану - 4,3 тисячі тонн, Азербайджану - 2,8 тисячі тонн, Киргизії - 2,5 тисячі тонн та Грузії - 2,0 тисячі тонн.

За словами експерта, подальші поставки цукру будуть незначними, оскільки світові ціни залишаються низькими, а виробники активно готуються до нового сезону.

Виробництво цукру в 2017-2018 МР, згідно з прогнозом, залишиться на рівні минулого року і становитиме близько 2 мільйонів тонн при внутрішній потребі ринку в 1,5 мільйона тонн. Посівні площі під цукровим буряком становлять 318 тисяч га.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисяч тонн цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За цей період, за інформацією асоціації "Укрцукор", вони переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн. Загалом в Україні в сезон цукроваріння працювало 42 цукрових заводи.

В 2015-2016 МР аграрії експортували 132,2 тисячі тонн цукру.