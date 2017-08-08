У двох областях України зафіксували нові випадки чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Харківській і Одеській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари виявили труп зараженого дикого кабана на території Надеждинського мисливського угіддя у Близнюківському районі (Харківська область).

Також ветеринари виявили загибель тварини в підсобному господарстві в селі Новоселівка (Одеська область).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювань вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 92 спалахи АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 8 серпня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 240 спалахів АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними голови відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу ст ановлять близько 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярда гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.