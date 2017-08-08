На Житомирщині прокуратура повернула державі хлібоприймальне підприємство

На Житомирщині прокуратура повернула до державної власності майновий комплекс хлібоприймального підприємства вартістю 7,7 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, відомством захищено інтереси держави у сфері використання нерухомого майна площею понад 11 тис. кв. м .

«Установлено, що виконком Бровківської сільської ради Андрушівського району Житомирщини неправомірно надав публічному акціонерному товариству дозвіл на оформлення права приватної власності на майновий комплекс, який належав державі», - зазначають у прокуратурі.

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З огляду на це в інтересах Міністерства аграрної політики та продовольства України прокуратура подала позов про скасування цього рішення, а також свідоцтва на право власності на об’єкти нерухомого майна.

«Відбулося кілька судів і, нарешті, цього тижня господарський суд Житомирської області задовольнив у повному обсязі позов прокуратури», - розповіли УНІАН у прес-службі цього відомства.