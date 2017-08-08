У Мінагропроді назвали пріоритетні напрями державної підтримки аграрної галузі

Садівництво і тваринництво стануть пріоритетними напрямками у структурі державної підтримки української аграрної галузі в наступному році, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на заступника глави відомства Ковальову Олену.

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"Мінагропрод розробив "Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки", фінансування якої складе 1 мільярд гривень щорічно. Зокрема, основні акценти держпідтримки будуть спрямовані на галузь тваринництва та садівництва", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, в Україні недостатньо розкритий потенціал галузі тваринництва, оскільки 90% фермерських господарств орієнтовані на рослинництво і лише 1,8% - на тваринництво. Тому ця сфера потребує державної підтримки. Крім того, відомство планує спрямувати кошти на встановлення холодильного обладнання та фінансування нових галузевих проектів в садівництві.

Згідно з повідомленням, Мінагропрод планує профінансувати українське тваринництво в кілька етапів. По-перше, частина коштів піде на підтримку зростання поголів'я худоби, закупівлю молодняку великої і дрібної рогатої худоби. По-друге, кошти будуть направлені на будівництво тваринницьких ферм. По-третє, значна частина коштів піде на часткову компенсацію вартості придбаного переробного обладнання. Згідно з планами Мінагропроду, для фермерських господарств обсяг компенсації може скласти близько 30%.

Прес-служба зазначила, що підтримка українського фермерства є пріоритетним напрямком у роботі аграрного відомства.

"Зараз ми роздумуємо над створенням програми підтримки для нових фермерських господарств. Хочемо надати сільськогосподарським кооперативам і господарствам пріоритетне право в отриманні підтримки - компенсації відсоткової ставки за кредитами. У цьому році на це ми виділили 300 мільйонів гривень", - цитує прес-служба Ковальову.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів планує підготувати програму розвитку фермерства, яка дозволить відродити фермерське рух в країні і створити інфраструктуру сіл, що включає соціальні об'єкти.

Мінагропрод ініціював збільшення суми державної підтримки українських фермерських господарств в 2018 році до 1 мільярда гривень з 65 мільйонів гривень поточного року.