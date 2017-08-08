Українські аграрії вже намолотили 33,4 мільйона тонн зернових

Українські аграрії на 8 серпня зібрали урожай на площі 8,8 млн га (91% від прогнозу), намолотивши 33,4 млн тонн зернових.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, збір ранніх зернових вже завершено в Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській і Херсонській областях.

Згідно з повідомленням, середня врожайність зернових становить 37,9 ц/га.

При цьому пшениці намолочено 24 млн тонн з площі 5,9 млн га (92% від прогнозу), ячменю - 7,9 млн тонн з 2,4 млн га (94%), жита - 313 тис. тонн із 107 тис. га (64%), вівса - 183 тис. тонн з 69 тис. га (35%). Аграрії також зібрали 1,1 млн тонн гороху з 404 тис. га, що становить 99% від запланованого показника.

Повідомляється, що українські сільгоспвиробники продовжують збирання ріпаку, якого намолочено 2,1 млн тонн з площі 745 тис. га (95%).

Загалом збору підлягають 9,7 млн га ранніх зернових і зернобобових культур.

Як повідомляв УНІАН, під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Загалом зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.