На Житомирщині обмолотили понад 155 тисяч гектарів ранніх зернових та зернобобових

На Житомирщині продовжуються жнива, на 8 серпня обмолочено 155,6 тис. га ранніх зернових та зернобобових культур, що складає 68% до прогнозу. Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської ОДА.

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Загалом намолочено 559,9 тис. тонн зерна при середній урожайності 36,0 ц/га.

Зокрема:

озиму пшеницю обмолочено на площі – 90,1 тис. га (79%), намолочено 360,4 тис. тонн, урожайність 40,0 ц/га;

яру пшеницю – 5,5 тис. га, при середній урожайності 29,9 ц/га, намолочено16,5 тис. тонн зерна;

озимий ячмінь зібрано – 7,7 тис. га (100%), намолочено 29,3 тис. тонн при урожайності 38,1 ц/га;

ярий ячмінь – 16,9 тис. га (78%), валовий збір складає 59,6 тис. тонн при середній урожайності 35,3 ц/га;

жито зібрано – 19,5 тис. га (66%), намолочено 50,5 тис. тонн при урожайності 25,9 ц/га.

овес – 7,9 тис. га (24%), намолочено 21,6 тис. тонн, середня урожайність складає 27,3 ц/га.

горох – 8,0 тис. га (100%), при середній урожайності 27,5 ц/га, намолочено 22,0 тис. тонн.

Ріпаки обмолочено на 20,1 тис. га (87%), намолочено 58,3 тис. тонн насіння, урожайність з гектара становить 29,0 центнерів.

Картоплю в цілому по області викопано на площі 5,0 тис. га. (9%) при урожайності 150 ц/га накопано 74,8 тис. тонн бульб. Овочеві культури зібрано на 2,7 тис. га (26%), валовий збір продукції становить 35,1 тис. тонн, з кожного гектара отримано по 131,0 ц/га. Продовжується збір урожаю ягідних культур. На сьогодні зібрано 830,0 тонн ягід (лохина, смородина, малина).