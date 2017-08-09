Мартинюк: аграрії отримають свої 5,45 млрд (відео-інструкція)

У мережі фейсбук політик опублікував посилання на ютуб-ролик, в якому йдеться про механізм отримання фінансових коштів на розвиток фермерства в Україні.

"Виділити кошти - це лише половина справи, задача другого рівня – охопити програмою якомога більшу кількість сільгосптоваровиробників" - зазначає Мартинюкна своїй фейсбук-сторінці.

Інструкція настільки проста, що здається, навіть дитина зможе впоратись. Втім, основною проблемою Мартинюк вбачає побоювання бюрократичних процедур з боку фермерів, саме тому було прийнято рішення розкласти все по полицях, показавши наскільки все просто.

Окрім того, заступник міністра переконаний, що таке роз'яснення значно підвищить рівень довіри аграріїв до держави та державної підтримки.

“Фермери (не лише українські) загалом не дуже дружньо ставляться до процедурних формальностей (особливо в період надвисокого навантаження в період жнив), тож необхідність заповнювати купу паперів та збирати довідки може поховати найбільш корисну ініціативу. Ми врахували це, тому процес отримання бюджетної допомоги є а) простим; б) швидким; в) потребує мінімальної кількості документів.”, - зазначив Мартинюк.

Нагадаємо, цього року державний бюджет включає 5,45 млрд грн фінансової підтримки для аграріїв, що розподілені відповідно до стратегічних напрямків.