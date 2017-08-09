Кабмін створює штаби в регіонах для захисту аграріїв від рейдерства

Кабінет міністрів України прийняв рішення створити оперативні штаби в регіонах спільно з обласними державними адміністраціями, територіальними підрозділами МВС, Держгеокадастру, Мін'юсту, аграрними асоціаціями для недопущення незаконних захоплень врожаю і землі у фермерів.

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Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу за пропозицією міністра юстиції Павла Петренка.

"Є пропозиція прийняти протокольне рішення уряду, яким доручити головам облдержадміністрацій спільно з територіальними підрозділами МВС, Держгеокадастру, Мін'юсту, аграрними асоціаціями створити оперативні штаби на місцях. Зараз відбувається збирання врожаю, щорічно з цього приводу бувають форс-мажорні обставини із захоплення врожаю і землі з боку нечистих на руку ділків. Тому є пропозиція прийняти системне рішення і дати доручення створити такі штаби по всій країні", - сказав він.

За словами міністра, оперативний штаб даватиме оцінку і реагуватиме на прояви рейдерства в аграрному секторі.

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман підтримав ініціативу міністра юстиції. Він зазначив, що дав доручення правоохоронним органам затримувати тих, хто незаконно посягає на майно українських аграріїв.

"Ми повинні жорстко забезпечити реагування підрозділів МВС у координації з іншими органами влади на місцях для захисту кожного сумлінного власника або орендаря земельних ділянок. Пропоную підтримати цю пропозицію і критерієм оцінки голів райадміністрацій визначити в тому числі ефективний захист власників", - сказав Гройсман.

Прем'єр додав, що в разі ігнорування випадків захоплення майна аграрії можуть звернутися до президента Петра Порошенка з клопотанням про відставку того чи іншого голови адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, фермери закликали прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, а також генпрокурора Юрія Луценка взяти під контроль питання, пов'язані з протидією захопленням їхньої власності в Кіровоградській, Миколаївській та інших областях України, а також забезпечити захист їхніх прав власності.

За інформацією громадської організації «Аграрна самооборона України» кількість нападів на фермерів з метою захоплення їх власності постійно зростає, водночас правоохоронні органи не реагують на факти незаконних дій або затягують розгляд справ.