Україна збільшила виручку від експорту свинини в 4 рази

Українські підприємства за перші сім місяців поточного року експортували свинини на 8,3 мільйона доларів, що в чотири рази перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Асоціації свинарів України (АСУ).

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"На експорті м'яса свиней у січні-липні Україна заробила в чотири рази більше, ніж за сім місяців минулого року – 8,3 мільйона доларів. Обсяг валютних надходжень за рахунок експорту живця свиней до Грузії потроївся", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, за звітний період українські трейдери поставили на зовнішні ринки 3,93 тисячі тонн свіжого, охолодженого і морозива м'яса свиней, що майже втричі перевищує минулорічний показник.

При цьому прес-служба зазначила, що за підсумками семи місяців 2016 року Україна не мала статусу нетто-експортера свинини. У січні-липні минулого року надходження імпортної сировини на 65% перевищували обсяги експорту відповідної товарної групи, тоді як цього року експорт удвічі перевищив імпорт.

Прес-служба додала, що українські підприємства за звітний період поставили до Грузії 1,8 тисячі тонн живої ваги свиней на 2,64 мільйона доларів. "Так вдалося "перекрити" вартість завезених племінних свиней та завершити семимісячний період з позитивним зовнішньоторговельним сальдо – 1,61 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної фіскальної служби, експорт свинини з України в 2016 році скоротився в 8,5 рази – до 3,2 тисячі тонн, у грошовому вираженні експорт свинини скоротився в 10,7 рази – до 5,1 тисячі доларів.