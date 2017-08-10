Українці через високі ціни стали їсти менше м'яса

Українці стали їсти менше м'яса. Наприклад, у 2013 році в середньому одна людина споживала 62 кілограми м'ясних продуктів. А в 2016-му ця цифра знизилася на 6 кілограмів – до 56-ти.

Читайте такожЗростання цін в Україні прискорилося майже до 16%

Такі дані наводить Державна служба статистики, йдеться у сюжеті програми "Сніданок з "1+1".

У великих столичних супермаркетах телятина коштує від 120 грн до 140 грн за кілограм, свинина – від 130 грн до 150 грн. На ринках ціни на 10-15 грн нижчі за магазинні. Загалом, за останні півроку ціни на м'ясо зросли на 20%.

Експерти кажуть, що м'ясо подешевшає до осені, але не суттєво. Вартість свинини впаде на 3-5% (на 4-6 грн), яловичини – на 10% (на 12-14 грн). А ось м'ясо птиці дешевшати, принаймні поки що, не буде.

Нагадаємо, експерти прогнозують зниження вартості продуктів у серпні.