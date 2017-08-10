Україна встановила антирекорд за кількістю спалахів чуми свиней

Ветеринари з початку поточного року зафіксували на території України 92 спалаху небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС), що вже перевищило торішній антирекорд (91 випадок), повідомила прес-служба Асоціації свинарів України.

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Згідно з повідомленням, з 2012 року, коли АЧС вперше була зареєстрована на території нашої держави, Україна втратила 130 тисяч свиней, з яких 10 тисяч – поточного року.

Прес-служба додала, що станом на кінець липня 2017 року обсяг компенсації вартості вилучених заражених свиней перевищив 16 мільйонів гривень. Крім того, на карантинні заходи з 2012 року було витрачено понад 14 мільйонів гривень. Збитки спеціалізованих свинарських господарств оцінюються в більш ніж 125 мільйонів гривень.

Згідно з даними з відкритих джерел, загалом з 2012 року і станом на 10 серпня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 240 спалахів АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.

Згідно з даними глави відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.