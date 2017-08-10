Аграрії отримали у липні майже 600 мільйонів гривень дотацій

Державне казначейство України у серпні виплатив аграріям 590,7 мільйона гривень дотацій за червень в рамках програми прямої державної підтримки вітчизняної сфери сільського господарства, на реалізацію якої в 2017 році передбачено 4 мільярдів гривень.

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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, всього з початку року аграрії отримали 1,91 мільярда гривень.

Згідно з повідомленням, одержувачами дотацій стали 737 сільгоспвиробників.

"За червень Державна казначейська служба України перерахувала з небюджетного рахунка Мінагропроду 737 агровиробникам 590,7 мільйона гривень. Вперше аграрії повністю використовували місячні бюджетні асигнування - залишок становить лише 3 тисячі гривень", - повідомила прес-служба.

Мінагропрод нагадав, що в лютому загальна сума дотацій склала 79,8 мільйона гривень, у березні – 241,8 мільйона гривень, у квітні – 473,4 мільйона гривень, у травні - 528,9 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 мільярдів гривень дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти будуть надаватися сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Загалом поточного року на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.