"Реформи завжди вимагають багато часу": в Естонії дали поради Україні щодо запуску ринку землі

Проведення земельної реформи та запуск ринку землі в Україні може сприяти припливу іноземних інвестицій в українську економіку і, як наслідок, підвищенню цін на землю.

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Про це в інтерв'ю УНІАН повідомив віце-канцлер з питань політики сільського господарства і сільського життя Естонії Марко Горбан.

«Наскільки мені відомо, в Україні сільськогосподарські землі займають велику площу - понад 40 млн га, і вони дуже родючі. На них вигідно вирощувати зернові, які потім направляються на експорт. Тому, я припускаю, що запуск ринку землі сприятиме припливу іноземних інвестицій в Україну, і це може позначитися на ціні», - сказав він.

За словами Горбана, за останні 10 років з моменту введення ринку землі в Естонії ціни на землю в цій державі зросли більш ніж у 9 разів. Так, в даний час ціни становлять близько 2,69 тис. євро за гектар, тоді як у 1997 році цей показник становив 295 євро за гектар. Водночас віце-канцлер зазначив, що у випадку з Естонією зростання цього показника стало можливим в основному за рахунок вступу до Європейського Союзу і, як наслідок, застосування різних програм підтримки, але не в результаті проведення самих реформ.

Горбан додав, що, ґрунтуючись на досвіді Естонії, Україна має бути готова до того, що проведення земельної реформи є тривалим процесом.

«Ці реформи завжди вимагають багато часу, і це те, до чого Україна має бути готова. В Естонії акт земельної реформи було прийнято у 1991 році, однак він почав повноцінно запроваджуватися у 1995-1996 роках. Основний пік проведення земельної реформи припав на 1997-1998 роки. На даний час основна частина земельної реформи вже проведена», - додав віце-канцлер.

Як повідомляв УНІАН, на даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства України закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні і розробкою відповідного законопроекту про обіг сільгоспземель.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не буде перевищувати 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді припускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням низки обмежень невеликим господарствам - юридичним особам.

В Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що її продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скупівлі землі іноземними компаніями.

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