В Україні знову скоротилося поголів'я великої рогатої худоби

Поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 серпня 2017 року склала 4,25 мільйона голів, що на 0,7% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Зокрема, поголів'я корів становить 2,34 мільйона голів, що на 2,3% менше, ніж на 1 серпня минулого року.

Поголів'я свиней на звітну дату скоротилося на 8,6% – до 6,89 мільйона голів, поголів'я овець і кіз – зросло на 1,2%, до 1,68 мільйона голів.

Разом з тим поголів'я птиці збільшилося на 1% – до 237,3 мільйона голів.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, поголів'я великої рогатої худоби в Україні на 1 січня 2017 року становила 3,68 мільйона голів, що на 2% менше, ніж на аналогічну дату 2016 року. Зокрема, поголів'я корів становило 2,1 мільйона голів, що на 2,7% менше, ніж на 1 січня минулого року, поголів'я свиней скоротилося на 5,5% – до 6,7 мільйона голів, поголів'я овець та кіз – на 1%, до 1,3 мільйона голів, а птиці – на 0,8%, до 202,4 мільйона голів.