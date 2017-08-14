У Житомирській ОДА аграріїв запевнили у захисті від рейдерів

13:49, 14 серпня 2017
Агро
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У Житомирській ОДА заявили, що питання рейдерських захоплень в аграрній сфері перебуває під постійним контролем обласного штабу.

У Житомирській ОДА пообіцяли захистити аграріїв від захоплення земель / фото УНІАН

На Житомирщині під постійним контролем обласного штабу перебуватимуть питання рейдерських захоплень в аграрній сфері.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, відповідне розпорядження про створення оперативного штабу із забезпечення прав і свобод власників земель чи збіжжя підписав голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

Відповідно до документа, метою роботи обласного штабу є забезпечення захисту аграріїв від спроб рейдерських захоплень землі чи врожаю, швидкого й ефективного реагування на будь-які незаконні дії стосовно протиправного захоплення майна аграріїв.

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Також штаб надаватиме правову допомогу в оформленні правовстановлюючих документів на земельні ділянки, сприятиме правоохоронним органам у фіксації  правопорушень, тощо.

Серед іншого, оперативний штаб здійснюватиме моніторинг та аналіз стану справ і причин протиправного захоплення земель чи збіжжя.

Крім цього, представники Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та Центрів та бюро правової допомоги проводитимуть відповідні юридичні консультації у населених пунктах.

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Теги: #новини Житомирщини#рейдерство на Житомирщині