Україна експортувала рекордний обсяг борошна

Україна за підсумками 2016/17 маркетингового року (МР, липень 2016 – червень 2017) поставила на зовнішні ринки рекордний обсяг борошна - 407,6 тисячі тонн, що на 18,4% більше попереднього максимуму в 2015/16 маркетинговому році, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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Згідно з повідомленням, у червні 2017 року Україна експортувала 41,4 тисячі тонн борошна – на 44% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Основним ринком збуту української борошна в сезоні, що завершився залишався Китай з часткою ринку в 20%. По більшості ринків збуту українські експортери значно наростили поставки борошна - до Анголи, Сомалі, ОАЕ, Ліван", - йдеться в повідомленні.

Крім того, експорт борошна в Палестину зріс на 38%, в ЄС – 52%, у Грузії – на 69%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними агентства "УкрАгроКонсалт", за підсумками 2016 року на зовнішні ринки було поставлено 370 тисяч тонн української борошна, що на 21% більше, ніж за підсумками 2015 року (305 тисяч тонн)

У 2016 році продукція експортувалася до 88 країн світу, тоді як роком раніше - до 71 країни. Також наголошується, що постачання більше 1 тисячі тонн у 2016 році були здійснені до 30 країн, проти 22 країн роком раніше. При цьому якщо в 2015 році на ТОП-10 країн-імпортерів припадало 90% поставок, то за підсумками 2016 року – вже 81%.