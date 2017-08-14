В Україні зросло виробництво м'яса та яєць, але скоротилося молока

Обсяг виробництва м'яса в Україні в січні-липні 2017 року становить 1,78 мільйона тонн (у живій вазі), що на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила Державна служба статистики.

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За даними Держстату, виробництво яєць в країні за сім місяців поточного року зросла на 0,9% – до 9,41 мільярда штук, а виробництво молока – скоротилося на 0,9% і становить 6,14 мільйонів тонн.

У Держстаті зазначили, що наведені дані не враховують інформацію c тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції на сході України.

Як повідомляв УНІАН, виробництво молока в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком скоротилося на 2,1% – до 10,39 мільйона тонн, яєць – на 9,9%, до 15,1 мільярда штук, а м'яса – збільшилася на 0,7% – до 3,29 мільйона тонн.