Україна експортувала рекордний обсяг соняшника

За 2016/2017 маркетинговий рік (МР, вересень 2016 – серпень 2017) експорт збільшився до 187,8 тисячі тонн, ставши максимальним за останні п'ять сезонів, повідомила прес-служба консалтингового агентства "УкрАгроКонсалт".

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Згідно з повідомленням, у червні поточного року Україна експортувала 5,4 тисячі тонн соняшнику, що на 5,3% менше порівняно з минулим місяцем.

"У поточному 2016/17 сезоні соняшник з України експортується вже до 59 країн. Однак лідерами закупівель олієнасіння залишаються європейські країни, частка експорту яких досягає 68%. Туреччина, як і очікувалося раніше, продовжує нарощувати імпорт соняшнику з України. Так, в поточному сезоні закупівлі перевищили 43 тисячі тонн (23% загального експорту) проти 16,1 тисячі тонн роком раніше", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними об'єднання підприємств з виробництва та переробки рослинних масел і жирів "Укроліяпром", українські аграрії в 2016 році виробили рекордний обсяг насіння соняшника – 13,6 мільйона тонн, що на 21,7% більше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. У 2016 році українські підприємства експортували рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році.