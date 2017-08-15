Україна з початку року збільшила аграрний експорт на 28%

Україна за підсумками 1-го півріччя 2017 року експортувала аграрної продукції на 8,7 мільярда доларів, що на 1,9 мільярда доларів (на 28%) більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Згідно з повідомленням, збільшення експорту відбулося за всіма категоріями сільськогосподарської продукції. Зокрема, на зовнішні ринки було поставлено живих тварин і продуктів тваринного походження на 492,5 мільйона доларів (155% до I півріччя 2016 року), продуктів рослинного походження - на 4,3 мільярда доларів (124,5% до I півріччя 2016 року), у тому числі зернових культур - на 3,3 мільярда доларів (122,7% до I півріччя 2016 року), жирів та олій - на 2,5 мільярда доларів (127% до I півріччя 2016 року), готових харчових продуктів - на 1,4 мільярда доларів (133,6% до I півріччя 2016 року).

За цей період було ввезено до України аграрної продукції на 1,97 мільярда доларів, що на 21 мільйон доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба.

"В розрізі товарних груп було імпортовано живих тварин і продуктів тваринного походження - на 311,7 мільйона доларів (101,3% до I півріччя 2016 року), продуктів рослинного походження - на 742,1 мільйона доларів (99,3% до I півріччя 2016 року), у тому числі зернових культур - на 113,2 мільйона доларів (97,5% до I півріччя 2016 року), жирів та олій - на 119,8 мільйона доларів (106,6% до I півріччя 2016 року), готових харчових продуктів - на 798,1 мільйона доларів (102% до I півріччя 2016 року)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними міністерства, у першому півріччі 2017 року сформовано позитивне зовнішньоторговельне сальдо аграрною продукцією в 6,7 мільярда доларів, а частка експорту сільськогосподарської продукції у структурі українського експорту за цей період склала 42,1%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції в європейські країни за січень-червень 2017 року збільшився на 31,4%, або на 663,4 мільйона доларів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склав 2,774 мільярда доларів.

Україна увійшла до ТОП-3 країн – найбільших експортерів аграрної продукції на ринок Європейського Союзу за результатами роботи режиму зони вільної торгівлі з ЄС, який набрав чинності з 1 січня 2016 року.

Українські сільгоспвиробники в минулому році поставили на ринки Європейського Союзу аграрної продукції на 4,2 мільярда доларів, що на 1,6% більше, ніж роком раніше.