Українські аграрії вже намолотили 36,4 мільйона тонн зернових

Українські аграрії до 15 серпня 2017 року намолотили 36,4 мільйона тонн зернових та зернобобових культур з площі 9,5 мільйона га (65% від прогнозу) при врожайності 35,6 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики та продовольства України.

Читайте такожАграрний комплекс формує 12% ВВП України - Гройсман

"Аграрії зібрали в розрізі культур: пшениці - 26,0 мільйона тонн з 6,3 мільйона га (98% від прогнозу) при середній врожайності 41,6 ц/га, ячменю – 8,5 мільйона тонн з 2,49 мільйона га (99% від прогнозу) при середній врожайності 34,0 ц/га, жита - 435 тисяч тонн з 154 тисяч га (91%) при врожайності 28,3 ц/га, вівса - 366 тисяч тонн з 144 тисяч га (73%) при урожайності 25,3 ц/га, гороху – 1,1 мільйона тонн з 410 тисяч га (100%) при середній врожайності 26,7 ц/га", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, станом на 15 серпня гречки намолотили 6 тисяч тонн з 6 тисяч га (3%) при врожайності 10,1 ц/га, проса - 6 тисяч тонн з 5 тисяч га (8%) при врожайності 12,6 ц/га.

Також повідомляється, що українські сільгоспвиробники продовжують збирання ріпаку, якого намолочено 2,1 мільйона тонн з площі 761 тисячі га (97% від прогнозу) при врожайності 27,7 ц/га.

Прес-служба зазначила, що найвища врожайність ранніх зернових і зернобобових культур в господарствах Хмельницької (56,6 ц/га), Івано-Франківській (52,7 ц/га), Тернопільській (49,4 ц/га), Вінницькій (49,3 ц/га), Львівській (48,9 ц/га) та Чернівецькій (48,7 ц/га) областей.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 мільйона га. за Все зерновими в Україні засіяно 14,3 мільйона га (включаючи 7,15 мільйона га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 мільйона га, що на 152 тисячі га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 мільйона га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% – до 7,2 тисячі га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.