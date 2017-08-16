Йорданія зняла заборону на ввезення птиці з України

Йорданське Хашимітське Королівство зняло обмеження на імпорт м'яса курки і домашніх тварин з України, які були введені у зв'язку з ранньої реєстрацією випадків високопатогенного курячого грипу, повідомила прес-служба Державної служби з безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів.

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Про це Держпродспоживслужбу поінформувало листом Посольство України в Йорданії.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі спалахами пташиного грипу в середині березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар і КНР ввела тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці і продуктів птахівництва з усієї України. Крім того, ЄС, Саудівська Аравія і Гонконг ввели тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

15 травня 2017 року заборону на ввезення української птиці і продуктів птахівництва зняв Катар, 6 липня - Саудівська Аравія, 22 червня був відновлений ввезення української птиці в Ірак, 3 серпня в ОАЕ.

У листопаді 2016 року ветеринари зафіксували спалахи пташиного грипу в Херсонській області. До цього випадки пташиного грипу в Україні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

Останні три місяці ветеринари не фіксували спалахів пташиного грипу на території України.