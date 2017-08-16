Нардеп розповів про прогрес у боротьбі з рейдерством

Антирейдерські ініціативи Мін’юсту за півтора року продемонстрували на практиці свою ефективність. З такою заявою на своїй сторінці у Facebook виступив народний депутат від «Народного фронту» Андрій Помазанов.

«Міністерством юстиції та Урядом за підтримки Парламенту послідовно вживаються заходи, направлені на знищення такого явища, як рейдерство у нашій державі. Фактично в країні оголошена війна спробам захопити бізнес чи майно, зокрема землю», - заявив депутат.

Він нагадав, що на початку 2016 року було створено Комісію з розгляду скарг на дії державних реєстраторів при Мін’юсті, яка має повноваження відмінити рейдерські рішення недобросовісних реєстраторів за скаргами справжніх власників майна.

За словами Помазанова, тільки за останній місяць роботи комісія задовольнила 33 скарги на незаконні дії реєстраторів. 13 з них стосуються скарг щодо земель, 16 – нерухомого майна, 4 – юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Анульовано доступ до Держреєстру речових прав на нерухоме майно для 1 реєстратора, ще 12-тьом заблоковано доступ на строк від 3 до 6 місяців.

«Загалом комісія задовольнила скарги і скасувала незаконні дії реєстраторів щодо 930 земельних ділянок загальною площею 1298 гектарів», - додав він.

Також він нагадав, що за ініціативою Мін’юсту та небайдужих до питання боротьби із рейдерством депутатів восени 2016 року було прийнято комплексний антирейдерський закон, який перекрив більшість рейдерських схем та встановив відповідальність у вигляді 10 років ув’язнення для всіх учасників незаконного захоплення чужого майна: рейдерів, реєстраторів, вигодонабувачів тощо.

За словами нардепа, ще однією важливою для українських аграріїв подією стало одноголосне підтримання Урядом ініціативи міністра юстиції щодо створення в регіонах оперативних штабів, покликаних боротися зі спробами рейдерських захоплень земель та зібраного врожаю.

«Відучора, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів, антирейдерські аграрні штаби запрацювали в усіх регіонах нашої держави», - зауважив депутат.

Він також звернув увагу на те, що у межах боротьби з аграрним рейдерством при центрах безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції сформовані мобільні групи, які їздять по селах і надають юридичну допомогу людям на місцях.