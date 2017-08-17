Сільгосппродукція в Україні з початку року подорожчала на 10%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-липні 2017 року зросли на 9,9% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 2,7%, а тваринництва – на 45% порівняно з аналогічним місяцем 2016 року.

У липні порівняно з червнем сільгосппродукція збільшилася в ціні на 0,3%. Зокрема, рослинницька продукція подорожчала на 0,3%, а тваринницької – подешевшала на 0,6%.

Порівняно з липнем 2016 року середні ціни в липні цього року зросли на 9,9%. Зокрема, вартість продукції рослинництва зросла на 6,1%, а тваринництва - збільшився на 28,6%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. Продукція рослинництва в минулому році подорожчала на 16,3%, а тваринництва – на 1,7%.