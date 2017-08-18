На Полтавщині аграрії завершили збір ранніх зернових

Аграрії Полтавської області завершили збір ранніх зернових культур.

Про це УНІАН сьогодні, 18 серпня, повідомив директор департаменту агропромислового розвитку Полтавської ОДА Сергій Фролов.

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За його словами, аграрії одержали кращий урожай, ніж прогнозували, враховуючи дві хвилі квітневих заморозків і посухи.

«Однак порівняно з минулим роком, коли Полтавщина дала рекордні 6 млн тонн зернових, цього року зібрали менше в рази - 1,4 млн тонн. Середня врожайність - 38 ц/га, але попередньо ми прогнозували навіть 34 ц/га. Це менше, ніж минулого року на 3,5 центнера», - сказав Фролов.

Водночас він відзначив, що в області в деяких регіонах фіксують добру врожайність - в Шишацькому районі - 46 ц/га, Котелевському - 45 ц/га, Машівському - 46 ц/га, Новосанжарському - 46 ц/га.