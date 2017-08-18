Україна експортувала майже 30 тисяч тонн меду

Українські бджолярі за перше півріччя 2017 року експортували майже 30 тисяч тонн меду, причому основними покупцями є регіони з високою купівельною спроможністю споживачів - Європа і США.

Читайте такожУкраїна проводить переговори з 22 країнами щодо експорту агропродукції

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України з посиланням на заступника міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтергації Ольга Трофімцєва.

"Галузь бджільництва сьогодні є однією з найбільш динамічних в аграрному секторі. За останні 10 років експорт меду збільшився в сім разів. Я особисто називаю мед нашим "експортним шлягером". За перше півріччя 2017 року наші бджолярі вже експортували майже 30 000 тонн продукції, причому нашими основними покупцями є країни з високою купівельною спроможністю споживачів - Європи і США. Але я закликаю виробників меду для закріплення свого успіху на внутрішньому і зовнішніх ринках об'єднуватися в кооперативи або регіональні кластери", - процитувала прес-служба міністра.

Згідно з повідомленням, Україна стала помітним гравцем на світовому ринку меду. В 2016 році, за даними Мінагропрод, було експортовано майже 57 тисяч тонн меду.

За словами Трофімцєвої, левова частка виробництва меду в Україні припадає на малих виробників. Разом з тим, за її словами, об'єднання в кооперативи дозволять українським бджолярам ефективніше лобіювати свої інтереси перед експортерами, державою та закордонними партнерами.

"Також заступник міністра підкреслила, що Мінагропрод сьогодні приділяє надзвичайно велику увагу проблемних питань галузі бджільництва, таким як використання ветеринарних препаратів для бджіл і застосування агрохімікатів і пестицидів сільськогосподарськими виробниками, і намагається, в рамках своїх повноважень, допомагати бджолярам такі проблеми вирішувати. Саме тому міністерство ініціює внесення змін до законодавства, в тому числі в Закон України "Про бджільництво" і закликає бджолярів і аграріїв до тісної співпраці в рамках робочої групи по бджільництву при Міністерстві", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба також зазначила, що сьогодні в Україні налічується близько 400 тисяч виробників меду. Основні імпортери українського меду за 2016 і початок 2017 (6 місяців): Німеччина - 24 247 тонн; США - 21 037 тонн; Польща - 14 046 тонн; Франція - 4238 тонн; Туреччина - 3209 тонн; Бельгія - 2739 тонн; Угорщина - 2192 тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", Україна минулого року експортувала рекордний обсяг меду – 56,9 тисячі тонн, що на 58,2% більше, ніж у 2015 році, та майже в 6 разів перевищує показник 2011 року. У грошовому вираженні експорт цієї продукції склав 97,3 мільйона доларів, що на 15,8% більше, ніж роком раніше.

Станом на 11 січня Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний експорт меду до країн ЄС, що становить 5,2 тисячі тонн.