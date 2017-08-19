На Сумщині завершили збір ранніх зернових

У Сумській області аграрії завершили збір ранніх зернових. Про це повідомили у департаменті агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації.

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Згідно з повідомленням, станом на 18 серпня ранні зернові та зернобобові культури в області зібрано на площі 255,8 тисячі гектарів, або на 96% прогнозованих площ, намолочено 1 мільйон 204 тисячі тонн зерна при середній врожайності 47,1 ц/га, з них пшениці - 993,7 тисячі тонн, жита - 22 тисячі тонн, ячменю - 134,4 тисячі тонн, вівса - 21,3 тисячі тонн, гороху - 32,7 тисячі тонн.

Також сільськогосподарськими підприємствами розпочато збір пізніх зернових, зокрема гречки обмолочено 1,5 тисячі га (7%), намолочено 2,2 тисячі тонн при середній урожайності 14,2 ц/га.

Крім того, завершено збирання ріпаку, валовий збір якого становить 44,8 тисячі тонн. Під посів озимих культур підготовлено грунт на площі 74 тисяч га.

Посіяно озимий ріпак на площі 6,21 тисячі га, або на 45% прогнозованих площ.