В Україні прогнозують подорожчання курятини та яєць
Експерти пояснюють зростання цін на курятину та яйця восени високим попитом на українську продукцію на зовнішньому ринку.
Останні півроку ціни були відносно стабільними, але восени курятина та яйця значно здорожчають. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву Спілки птахівників України.
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"За словами спеціалістів, це пов'язано з високим попитом на українську продукцію на зовнішньому ринку. Лише за сім місяців експорт української курятини та яєць зріс на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А от обсяги виробництва цієї продукції залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, в Спілці птахівників України пояснили, що сезонні коливання цін на яйця та м'ясо курки є звичним явищем. З лютого до серпня виробники продавали продукцію за ціною нижчою, аніж собівартість. Тобто, природно, що у вересні ціни почнуть зростати.
Нагадаємо, зараз куряча тушка коштує в середньому 53 гривні за кілограм. Ще півтора місяця тому вона була дешевшою на 7,5 гривні. Десяток яєць нині коштує 10,9 гривні - з початку липня подешевшали на гривню.