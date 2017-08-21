В Україні прогнозують подорожчання курятини та яєць

Останні півроку ціни були відносно стабільними, але восени курятина та яйця значно здорожчають. Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву Спілки птахівників України.

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"За словами спеціалістів, це пов'язано з високим попитом на українську продукцію на зовнішньому ринку. Лише за сім місяців експорт української курятини та яєць зріс на 38% порівняно з аналогічним періодом минулого року. А от обсяги виробництва цієї продукції залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, в Спілці птахівників України пояснили, що сезонні коливання цін на яйця та м'ясо курки є звичним явищем. З лютого до серпня виробники продавали продукцію за ціною нижчою, аніж собівартість. Тобто, природно, що у вересні ціни почнуть зростати.

Нагадаємо, зараз куряча тушка коштує в середньому 53 гривні за кілограм. Ще півтора місяця тому вона була дешевшою на 7,5 гривні. Десяток яєць нині коштує 10,9 гривні - з початку липня подешевшали на гривню.