Після спалаху АЧС Хмельницька ОДА визнала роботу начальника обласного управління Держпродспоживслужби незадовільною

Керівництво Хмельницької облдержадміністрації визнало незадовільною роботу начальника Головного управління Держпродспоживслужби області Василя Грушка після спалаху африканської чуми свиней.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення 22 серпня прийнято на засіданні колегії ОДА.

Також члени колегії запропонували направити листа в центральний орган Держпродспоживслужби на предмет невідповідності цього чиновника займаній посаді.

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"Є спалахи африканської чуми свиней, як у нашій області, так і в сусідніх. У Хмельницькій області 53% господарств працюють з порушенням закритого режиму на свинофермах. Крім цього, спостерігається зростання сказу. Є дуже багато недоліків у роботі керівника цього управління Грушка", - зазначив перший заступник голови ОДА Володимир Кальніченко.

Він додав, що Грушко відмовився виїжджати на свиноферму в Теофіпольському районі, де 10 серпня був виявлений вірус АЧС.

Як повідомляв УНІАН, на свинофермі «Рідний край» в с. Коров'яче Теофіпольського району Хмельницької області, де 10 серпня було виявлено спалах африканської чуми, спалили понад 6600 свиней.