В Україні стали менше виробляти горілки і коньяку

Виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в січні-липні 2017 року скоротилася на 18,9% порівняно з аналогічним періодом 2016 року - до 7,3 мільйона декалітрів, виробництво коньяку та бренді скоротилося на 19,4% - до 1,05 мільйона декалітрів, повідомила Державна служба статистики.

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Виробництво горілки в липні 2017 року склала 897 тисячі дал, що на 4,2% менше, ніж місяцем раніше, і на 12,1% менше, ніж у липні 2016 року. Виробництво коньяку та бренді в липні поточного року склала 143 тисяч дал, що на 12% перевищує показник червня поточного року, і на 1,8% менше показника за липень 2016 року.

Також повідомляється, що обсяг виробництва лікерів та інших спиртних напоїв в Україні в січні-липні збільшився на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і становить 3,5 мільйона дал. У липні поточного року виробництво лікерів та інших спиртних напоїв склало 587 тисяч дал, що на 10,5% більше, ніж минулого місяця, і на 18,5% більше, ніж у липні 2016 року.

Дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, виробництво горілки з вмістом спирту менше 45,4% в Україні в 2016 році знизилася порівняно з 2015 роком на 10,9% - до 16,6 мільйона дал, коньяку та бренді - на 6,2%, до 2,8 мільйона дал.