Українські аграрії експортували 5 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку нового 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) станом на 23 серпня експортували 5,043 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 2,37 мільйона тонн, ячменю – 1,62 мільйона тонн, кукурудзи – 1,043 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 39,4 тисячі тонн борошна, з яких 39,3 тисячі тонн становить пшеничне борошно, і 0,1 тисячі тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР, за попередніми оцінками, експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових та зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.