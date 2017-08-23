Ірак дозволив ввезення продукції птахівництва з України

Ірак зняв заборону на ввезення продуктів птахівництва з України, який був застосований у зв'язку зі спалахами високопатогенного грипу птиці в деяких областях нашої країни. Про це повідомила прес-служба Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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"Ірак зняв тимчасову заборону на поставки продукції птахівництва походженням з України, який був введений з-за випадків високопатогенного грипу птиці на території нашої держави. Як повідомляє Міністерство закордонних справ Республіки Ірак, таке рішення нещодавно прийняв іракський уряд", - йдеться в повідомленні.

У коментарі УНІАН прес-служба відомства додала, що 22 червня Ірак відновив ввезення української птиці, а тепер зняв заборону на постачання всіх продуктів птахівництва.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі спалахами пташиного грипу в середині березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар і КНР ввела тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці і продуктів птахівництва з усієї України. Крім того, ЄС, Саудівська Аравія та Гонконг ввели тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

15 травня 2017 року заборону на ввезення української птиці і продуктів птахівництва зняв Катар, 6 липня - Саудівська Аравія, 3 серпня було відновлено ввезення української птиці в ОАЕ, 16 серпня – в Йорданії.

У листопаді 2016 року ветеринари зафіксували спалахи пташиного грипу в Херсонській області. До цього випадки пташиного грипу в Україні були зареєстровані в 2008 році в Криму (4 випадки).

Останні три місяці ветеринари не фіксували спалахів пташиного грипу на території України.