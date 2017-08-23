Україна збільшила виробництво соняшникової олії на 36%

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні в січні-липні 2017 року склала 3,18 мільйона тонн, що на 36% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, у липні було вироблено 314 тисяч тонн соняшникової олії, що на 30,4% менше, ніж у попередньому місяці, але на 46,4% більше показника за липень минулого року.

Виробництво маргаринів та харчових жирів у січні-червні поточного року збільшилася на 28,7% порівняно з аналогічним періодом 2016 року – до 125 тисяч тонн. У липні порівняно з червнем виробництво маргаринів та жирів скоротилося на 15,6%, а порівняно з липнем 2016 року – зросло на 0,2%, до 15,7 тисячі тонн.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2016 році становило 184 тисяч тонн, що на 13,6% менше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становив 4,8 мільярда доларів проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.