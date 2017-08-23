Чума свиней: небезпечне захворювання зафіксували ще в двох областях

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Закарпатській та Волинській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, співробітники держслужби виявили труп зараженого дикого кабана і провели відстріл дикого кабана в урочищах "Шаланковская гора" Виноградівського району та "Калина" Іршавського району (Закарпатська обл.).

Також ветеринари зафіксували загибель тварин у підсобному господарстві в селі Хотешов (Волинська область).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювань проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 97 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року станом на 23 серпня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 242 спалахи АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як у минулому році було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярдів гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.