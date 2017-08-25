Україна готує четвертий позов до СОТ проти Росії - торгпред

Україна до кінця року може подати позов у Всесвітню торговельну організацію з питання поставок сільськогосподарської продукції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі – торговельний представник України Наталія Микольська.

Читайте такожУкраїна провела консультації про торговельні обмеження за запитом Росії в рамках СОТ

"Ми завершуємо фінальну роботу щодо подання до СОТ позову сільськогосподарської продукції", - сказала Микольська.

За її словами, це четвертий позов України щодо РФ, і він може бути поданий до кінця 2017 року.

Крім того, вона повідомила, що Україна очікує одержати результати за позовом України проти РФ по залізничному обладнання до кінця року.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Україна в рамках свого членства у СОТ подала позов проти Росії за введені Москвою з 2016 року численні транзитні обмеження щодо українських товарів. Формальною причиною введення обмежувальних заходів стало набуття чинності Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Взимку 2016 року був значно обмежений експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України в Росію. У липні минулого року Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, перш за все Казахстану і Киргизстану.

Як зазначили в Мінекономрозвитку, в результаті введених Росією обмежень на український експорт у треті країни, а саме - Казахстан і Киргизстан - значно скоротився - на 38,3% порівняно з 2015 роком, а близько 79% поставок до Казахстану та 95% поставок в Киргизстан були в тій чи іншій мірі піддаються негативному впливу через транзитні обмеження. Прямі втрати від обмежувальних заходів Росії становлять 0,4 мільярда доларів.