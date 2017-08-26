Перші компенсації аграріям 20% вартості сільгосптехніки оформлять найближчим часом - Гройсман

Перші трансакції за програмою компенсації аграріям 20% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва будуть оформлені найближчим часом.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кабінету міністрів України з посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Згідно з повідомленням, реалізація даної програми має стати ефективним механізмом допомоги аграріям, які будуть прагнути оновити свій парк техніки, так і виробникам, які спеціалізуються на сільськогосподарському машинобудуванні.

У прес-службі нагадали, що на реалізацію програми компенсації в 2017 році уряд виділив 550 мільйонів гривень, але в майбутньому ця сума буде збільшена.

"На програму в цьому році виділено 550 мільйонів гривень. І це лише початок масштабної програми підтримки вітчизняного виробника сільгосптехніки. В наступному році ініціатива буде продовжена, а фінансування збільшено. Обсяг асигнувань досягне 1 мільярда гривень. Я зацікавлений в тому, щоб українські заводи працювали, виробляли конкурентну продукцію, розширювали своє виробництво, а українці мали роботу", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у середині лютого Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення з держбюджету 550 мільйонів гривень на компенсацію аграріям через банки 15% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. Потім уряд вирішив збільшити обсяг компенсації до 20%.

Програма спрямована на підтримку вітчизняного сільгоспмашинобудування, оскільки кошти надаватимуться на придбання техніки з рівнем локалізації виробництва не менше 35%. До 2020 року уряд має намір довести цей показник до 60%.