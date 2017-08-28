Державна зернова корпорація значно збільшила експорт борошна

Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) у 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 - червень 2017) експортувала 78,9 тис. тонн борошна і висівок, що на 46% перевищує показник минулого року, повідомила прес-служба з посиланням на першого заступника голови правління ДПЗКУ Віталія Шулежка.

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«У 2016-2017 маркетинговому році ми вийшли на лідируючі позиції серед вітчизняних компаній з постачання борошномельної продукції на зовнішні ринки. Всього було експортовано 78,9 тис. тонн, що на 46%, або 24,6 тис. тонн, перевищує обсяги реалізації минулого сезону», - цитує прес-служба Шулежка.

Згідно з повідомленням, корпорація відвантажує борошно і висівки до країн Африки (Ангола, Судан, Того, Беін), ОАЕ, Молдови, Ізраїлю, які протягом останніх років залишаються основними споживачами української борошномельної продукції. У поточному 2017-2018 МР керівництво підприємства планує розширити коло постійних партнерів і збільшити обсяги відвантажень до 95 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські аграрії за підсумками 2016-2017 МГ експортували 369,4 тис. тонн борошна, що є рекордом за всю історію незалежності держави.

ДПЗКУ – вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт з зерновими та продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів – близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.