У Кабміні придумали, як боротися з "лівими" сигаретами

Кабінет міністрів України схвалив Стратегію у сфері протидії незаконному виробництву та обігу тютюнових виробів на період до 2021 року.

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Як йдеться у розпорядженні уряду №570-р, опублікованому на сайті Кабміну, для реалізації стратегії Державна фіскальна служба і Міністерство охорони здоров'я України розроблять проект плану заходів, який також буде затверджений Кабінетом міністрів.

У пояснювальній записці до стратегії зазначається, що документ спрямований на зниження обсягів нелегального виробництва та обігу тютюнових виробів в Україні, протидія незаконному переміщенню тютюнових виробів через митний кордон країни і підвищення авторитету України на міжнародній арені.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 19 липня схвалив законопроект про підвищення акцизів на сигарети, пиво і етиловий спирт. Зокрема, проект передбачає підвищення акцизу на сигарети з 445,56 до 495,46 гривні/1000 штук.