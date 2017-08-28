Українські аграрні держпідприємства змінили збиток на прибуток: за півроку заробили 313 мільйонів
У першому півріччі прибуток отримали 39 українських аграрних державних компаній.
Українські аграрні державні підприємства за перші шість місяців поточного року одержали 313,13 млн грн чистого прибутку проти 65,47 млн грн чистого збитку за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
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Згідно з повідомленням, у першому півріччі прибуток одержали 39 українських аграрних держкомпаній. Найбільші показники прибутковості продемонстрували Державна продовольчо-зернова корпорація України (297,5 млн грн), «Артемсіль» (73 млн грн) і Аграрний фонд (70 млн грн).
Прес-служба додала, що водночас збиток одержали 69 державних підприємств в аграрній сфері. Найбільшу збитковість показали «Хліб України» (29 млн грн), держпідприємство «Укрспирт» (26,7 млн грн) і концерн «Укрспирт» (15,6 млн грн).
У прес-релізі наголошується, що за підсумками першого півріччя на рівні беззбитковості виявилися 17 державних компаній, включаючи 11 підприємств концерну «Укрспирт».
Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі, український аграрний сектор у 2016 році зріс на 3% порівняно з 2015 роком.
За даними Державної служби статистики, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році зросли на 13,5% порівняно з 2015 роком.