Житомирщина завершила збір ранніх зернових

Житомирська область завершила збір ранніх зернових культур. Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку облдержадміністрації.

За інформацією управління, на території області збіжжя обмолочено на площі 227,5 тис. га, валовий збір зерна склав 800,8 тис. тонн, що майже на рівні минулорічного показника (809,2 тис. тонн).

Зокрема, аграрії зібрали:

озиму пшеницю – 466,7 тис. тонн;

яру пшеницю – 49,7 тис. тонн;

озимий ячмінь – 29,5 тис. тонн;

ярий ячмінь – 81,7 тис. тонн;

жито – 76,9 тис. тонн;

овес – 73,5 тис. тонн;

горох – 22,8 тис. тонн бобів.

Також на Житомирщині продовжується збір інших культур.

Читайте такожУкраїнські аграрії експортували 5 мільйонів тонн зернових

Станом на 28.08.2017 року у всіх категоріях господарств обмолочено 229,7 тис. га (55% до прогнозу) зернових та зернобобових культур, намолочено 803,1 тис. тонн зерна, при середній урожайності 35,0 ц/га.

У господарствах області розпочато обмолот гречки, на площі 2,1 тис.га (11% до прогнозу) намолочено 2,1 тис. тонн зерна, урожайність складає – 10,0 ц/га.

Озимий та ярий ріпаки зібрано на 22,9 тис. га (99%), намолочено 64,7 тис. тонн насіння, урожайність з гектара становить 28,3 центнерів.

Картоплю в області викопали на площі 14,4 тис. га (25%), при урожайності 161 ц/га накопали 232,5 тис. тонн бульб.

Під урожай наступного року озимий ріпак посіяли на площі 20,1 тис. га, що становить 101% до передбаченого.