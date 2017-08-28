Українські аграрії завершили збирання ранніх зернових, намолотивши понад 37 мільйонів тонн

Українські аграрії завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур, намолотивши 37,3 млн тонн з площі 9,6 млн га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, за результатами жнив, ячменю намолочено 8,6 млн тонн при середній врожайності 34,3 ц/га, жита - 471 тис. тонн при врожайності 28,3 ц/га, і ріпаку - 2,1 млн тонн при врожайності 27, 6 ц/га.

При цьому станом на 28 серпня аграрії зібрали 26,6 млн тонн пшениці (при врожайності 41,8 ц/га), 487 тис. тонн вівса (25 ц/га), 1,1 млн тонн гороху (26,7 ц/га), 41 тис. тонн гречки (10,8 ц/га), 29 тис. тонн проса (15,1 ц/га).

Згідно з повідомленням, найбільший вал зерна намолотили у Одеській (3,8 млн тонн), Запорізькій, Харківській (по 2,8 млн тонн), Дніпропетровській (2,6 млн тонн), Вінницькій (2,4 млн тонн) і Миколаївської ( 2,3 млн тонн) областях.

При цьому прес-служба зазначила, що 15 українських областей продемонстрували рекордну врожайність зернових. Так, у господарствах Хмельницької області цей показник досягнув 56,6 ц/га, Івано-Франківській - 52,1 ц/га, Вінницькій - 50 ц/га, Тернопільській - 49,8 ц/га, Чернівецькій - 48,8 ц/га.

«Незважаючи на несприятливі погодні умови, галузь вийшла на високі показники врожайності, за деякими культурами - на найвищі за роки незалежності. Ми зберігаємо попередні прогнози щодо врожаю, який повністю забезпечить продовольчу безпеку держави і згенерує ресурс для експорту, який можна порівняти з торішнім», - наводяться в повідомленні слова першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Максима Мартинюка.

Прес-служба додала, що торік аграрії досягли найвищого рівня рентабельності серед усіх галузей економіки (31,6%) і в поточному сезоні, з урахуванням поступового зростання світових цін на сільгосппродукцію, є підстави для збереження високих показників прибутковості аграрного бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Всього зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики та продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.