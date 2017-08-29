Українські аграрії зібрали майже 27 тисяч тонн кісточкових плодів та ягід
Українські сільгоспвиробники зібрали 15,5 тисячі тонн кісточкових плодів та 11 тисяч тонн ягід.
Українські виробники сільськогосподарської продукції станом на 21 серпня зібрали 15,5 тисячі тонн кісточкових плодів (абрикос, вишні, черешні, слив та персиків) і 11 тисяч тонн ягід з площі 6,1 тисячі га і 3,7 тисячі га відповідно.
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Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, у минулому році урожай кісточкових культур становив 15 тисяч тонн, а ягід – 12,5 тисячі тонн.
"Станом на 21 серпня на сільськогосподарських підприємствах України зібрано 15,5 тисячі тонн кісточкових культур і 11 тисяч тонн ягідних культур, збирання яких триває. Урожай цих культур в сільськогосподарських підприємствах минулого року становив 15 та 12,5 тисячі тонн відповідно", - йдеться в повідомленні.
Прес-служба зазначила, що такі результати сприяли наповненню внутрішнього споживчого ринку країни, що дозволило уникнути дефіциту і різких коливань цін на цю продукцію.
Як повідомляв УНІАН, у період з 9 по 11 травня в центральних, північних і частково західних областях України температура опускалася нижче нуля і місцями досягала 8 градусів морозу (на грунті). Через це процес цвітіння плодових дерев та ягід відбувався в ускладнених умовах.
За даними Мінагропроду, найбільшої шкоди морози завдали кісточкових культур (вишня, черешня, абрикоси, персики, сливи). Відомство скоротило прогноз врожаю цих культур на 39% - до 292 тисяч тонн 476 тисяч тонн. Найбільше, за даними відомства, постраждали абрикоси, персики і нектарин. Прогноз урожаю ягід і фруктів відомство знизило на 29% - до 1,76 мільйона тонн з 2,47 мільйона тонн.