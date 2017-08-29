Україна збільшить кількість діючих цукрозаводів до 46

В майбутньому 2017-2018 маркетинговому році (МР, вересень 2017 року – серпень 2018 року) цукор в Україні вироблятимуть 46 заводів, тоді як в поточному сезоні в Україні працювали 42 підприємства, повідомила прес-служба національної асоціації цукровиробників "Укрцукор".

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Так, згідно з повідомленням, виробництво почнуть, серед інших, заводи "Соколівський цукор" (Вінницька область), "Панда" (Черкаська область), "Горохівський цукровий завод" (Волинська область) і Велико-Жовтневий цукровий завод (Сумська область).

Прес-служба повідомляє, що асоціація зберегла прогноз за обсягами виробництва цукру на рівні 2 мільйони тонн.

Початок сезону цукроваріння очікується в перших числах вересня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тисячі тонн цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше. За інформацією асоціації "Укрцукор", заводи переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисяч га проти 239 тисяч га у 2015 році.