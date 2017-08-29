Кувейт зняв заборону на ввезення курятини та яєць з України, яка була застосована у зв'язку зі спалахами високопатогенного грипу птиці в деяких областях нашої країни.

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Про це повідомляється на сайті Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ України.

«У Державі Кувейт знято заборону на імпорт курячого м'яса і яєць з України ... Згідно з рішенням Міністерства торгівлі і промисловості емірату №367 від 20.07.2017 знято заборону на імпорт з України м'яса птиці (свіже, охолоджене, заморожене, оброблене), похідних від нього продуктів і яєць, з огляду на відсутність небезпеки зараження пташиним грипом (H5N8)», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку зі спалахами пташиного грипу в середині березня Ємен, Ірак, Йорданія, Катар і КНР ввели тимчасові обмеження на експорт м'яса птиці і продуктів птахівництва з усієї України. Крім того, ЄС, Саудівська Аравія і Гонконг ввели тимчасову заборону на експорт м'яса птиці, яєць, продуктів птахівництва з областей, де реєструвалися спалахи пташиного грипу.

15 травня 2017 року заборону на ввезення української птиці і продуктів птахівництва зняв Катар, 6 липня - Саудівська Аравія, 22 червня було відновлено ввезення української птиці до Іраку, 3 серпня - до ОАЕ, 16 серпня - до Йорданії.

У листопаді 2016 року ветеринари зафіксували спалах пташиного грипу в Херсонській області. До цього випадки пташиного грипу в Україні були зареєстровані у 2008 році в Криму (4 випадки).

Останні три місяці ветеринари не фіксували спалахів пташиного грипу на території України.