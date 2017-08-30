Середня зарплата аграріїв в Україні зросла до 6,3 тисячі гривень

Середня заробітна плата штатних працівників у сільському господарстві України в липні 2017 року становила 6 293 гривні, що на 13,1% більше порівняно з попереднім місяцем.

Читайте такожГройсман закликав моніторити ціни, щоб інфляція "не з'їдала" зростання зарплат

Як повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства, порівняно з липнем 2016 року зростання становило 41,4%.

Разом з тим, згідно з повідомленням, середня зарплата штатних працівників в харчовій промисловості України минулого місяця збільшилася до 6 993 гривень. У відносних показниках зростання становить 3,5% порівняно з червнем 2017 року і 25,1% - порівняно з липнем 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної служби статистики, реальна заробітна плата в Україні в липні 2017 року порівняно з червнем зменшилася на 0,5%, а порівняно з липнем 2016 року - збільшилася на 17,2%.