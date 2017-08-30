Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 23%

Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-липні 2017 року зросли на 23,2% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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При цьому витрати на виробництво продукції рослинного походження за звітний період зросли на 24,8%, а тварини – на 18,9%.

У липні порівняно з червнем витрати на агровиробництво зросли на 1,5%. Зокрема, сукупні витрати на виробництво рослинницької продукції у липні збільшилися на 1,2%, а тваринницької – на 2,2%.

Згідно з повідомленням, витрати на матеріально-технічні ресурси промислового походження, що використовуються в сільськогосподарському виробництві, за сім місяців поточного року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 28%. Разом з тим, у липні порівняно з червнем ці витрати скоротилися на 1,1%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування окупованій території Криму та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в 2016 році порівняно з 2015 зросли на 13,5%.