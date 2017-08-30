Українців попередили про нове подорожчання сигарет

Експерти Групи Світового банку змоделювали майбутнє зростання податків на тютюн, який традиційно проходить в січні кожного року, повідомляє UBR.ua.

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Так, згідно з даними дослідження, зараз потенційними варіантами зростання акцизів в наступному році можуть бути такі варіанти:

- Підвищення специфічного акцизу на 29%;

- Збільшення специфічного акцизу на 33%, а адвалорного до 20%;

- Підвищення специфічного акцизу на 40% і адвалорного до 20%.

За оцінками експертів Українського центру з контролю над тютюном і Світового банку, найбільш вигідним для держави є третій сценарій, який допоможе залучити в бюджет найбільша кількість додаткових засобів.

Лише за перше півріччя цього року держбюджет отримав від тютюнових акцизів 18,6 мільярда гривень, що на 86% більше, ніж два роки тому.

Також, ні для кого не секрет, що підняття податків супроводжується зростанням вартості тютюнових виробів.

Так, у разі прийняття третього сценарію, податкове навантаження на пачку сигарет зросте на 6-8 гривень, а середня ціна може збільшитися в середньому на 10 гривень вже наступного року, кажуть експерти.