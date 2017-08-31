У Житомирській області продовжується збір сільськогосподарських культур.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в департаменті агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, в області продовжується збір сільськогосподарських культур. За оперативними даними, станом на сьогодні, 31 серпня, у всіх категоріях господарств обмолочено 230,9 тис. га зернових і зернобобових культур, що на 3,2 тис. га (1%) більше проти відповідної дати минулого року, намолочено 804,3 тис. тонн зерна, при середній урожайності 34,8 ц/га.

Завершено збір ранніх зернових і зернобобових культур. В цілому по області збіжжя зібрано на площі 227,8 тис. га, валовий збір зерна склав 800,8 тис. тонн, що майже на рівні минулорічного показника, при урожайності 35,2 ц/га, що на 1,7 ц/га менше.

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Зокрема пшениці намолочено 516,4 тис. тонн зерна що на 50,4 тис. тонн (9 %) менше до минулого року, при середній урожайності 41,0 ц/га, що на 2,6 ц/га менше.

Так, валовий збір ячменю склав 111,2 тис. тонн, що на 11,6 тис. тонн (9 %) менше, ніж торік.

Жита зібрно 76,9 тис. тонн, що на 24,9 тис. тонн (33%) перевищує збір минулого року, при середній урожайності 25,9 ц/га , або на 2,8 ц/га більше.

Вівса намолочено 73,5 тис. тонн, що на 15,4 тис. тонн (27 %) більше 2016 року.

Горох зібрано на площі 8,0 тис. га, при середній урожайності 28,5 ц/га, намолочено 22,8 тис. тонн зерна, що на 13,8 тис. тонн або майже втричі більше минулого року.

Ріпаки зібрано на 23,1 тис. га, при урожайності 28,0 ц/га, отримано 64,7 тис. тонн насіння, що на 41,0 тис. тонн, або втричі більше, ніж торік.

В господарствах Житомирщини також продовжується обмолот круп’яних культур, гречку зібрано на 3,0 тис. га (15 % до прогнозу) намолочено 3,3 тис. тонн зерна, урожайність складає 11,1 ц/га. Просо зібрано на 0,14 тис. га (4%), валовий збір становить 0,2 тис. тонн, середня урожайність – 14,4 ц/га.

Агроформуваннями області також вже розпочато збирання цукрових буряків, які викопано на площі 75 га, накопано 3,6 тис. тонн цукросировини, середня урожайність - 480 ц/га.

Підготовлено ґрунт під посів озимих культур на площі 102,8 тис. га (58 % до необхідного).

Під урожай наступного року озимий ріпак висіяно на 21,1 тис. га, що становить 106 % до передбаченого.

У господарствах Ружинського району розпочато посів озимих зернових культур, посіяно 160 га пшениці.