У Житомирській області найкращих показників у галузі молочного скотарства досягнуто у підприємствах Радомишльського району

У Житомирській області найкращих показників в галузі молочного скотарства досягнуто у сільськогосподарських підприємствах Радомишльського району.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в департаменті агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, у цих підприємствах станом на 1 серпня цього року року утримується 2 тис. 556 голів великої рогатої худоби, що на 1 тис. 381 голову (2,2 рази ) більше до минулого року, в тому числі – 991 корову, що у 2,3 рази більше.

Валове виробництво молока за 7 місяців поточного року склало 2 тис. 90 тон, що на 1 тис. 272 тони (2,6 рази) більше.

Позитивних результатів у динаміці нарощування поголів’я мають такі сільськогосподарські підприємства: ТОВ «Агро-Цвіт – 2012» з села Велика Рача, де утримується 1 тис. 289 голів великої рогатої худоби, в тому числі - 545 корів (у минулому році на цю дату поголів’я взагалі у звітності не було - УНІАН).

Також гарну динаміку нарощування поголів’я ВРХ має фермерське господарство «Межирічка». Тут утримується 292 голови великої рогатої худоби, що на 81 голову (38%) більше до минулого року, в тому числі 104 корови, що на 36 голів (53%) більше.